Drie doden bij aanval in Utrecht; dader(s) ontkomen

De politie is op zoek naar de 37-jarige Gökman Tanis, die geboren is in Turkije. Hij heeft mogelijk iets te maken met de schietpartij.



"Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070," voegt de politie er aan toe. De politie heeft ook een foto van hem verspreid. Over de achtergrond van Tanis is nog niets bekend.



Burgemeester Jan van Zanen maakte bekend dat er in elk geval drie slachtoffers zijn overleden, en negen mensen gewond zijn geraakt. Van hen zijn er drie 'ernstig aan toe'.



Gesloten

De gemeente Utrecht, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) adviseren iedereen in de stad Utrecht binnen te blijven. Na de schietpartij op het 24 Oktoberplein kunnen nieuwe incidenten niet worden uitgesloten. De Universiteit Utrecht is uit voorzorg gesloten, ook Utrechtse scholen houden de deuren dicht.



Naar aanleiding van de schietpartij is het dreigingsbeeld in Nederland voor het eerst opgeschaald naar niveau 5, het hoogst mogelijke niveau van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De hoogste alarmfase is ingesteld voor de hele provincie Utrecht. Vooralsnog duurt de alarmfase tot 18.00 uur maandag.



Extra eenheden

Het openbaar vervoer met trams en bussen in Utrecht is stilgelegd. Vervoersmaatschappij U-OV meldt dat dit besluit is genomen in verband met het verhoogde dreigingsniveau dat is afgekondigd na het schietincident. De NS meldt dat de treinen wel van en naar Utrecht rijden.



Her en der in het land is extra bewapende politie en marechaussee aanwezig. In Den Haag rondom het Binnenhof, bij het Mediapark in Hilversum, op stations en rondom moskeeën in Rotterdam en op Schiphol staan extra eenheden paraat.



Voor verwanten van slachtoffers van de schietpartij in Utrecht is een speciaal telefoonnummer ingesteld, 088 - 756 99 88.



