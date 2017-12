Drie aanhoudingen na grote vechtpartij Zaandam

Treinrit naar Amsterdam

Op Twitter laat ProRail dinsdagochtend weten dat de politie "een groep rellende jeugd" naar Amsterdam laat reizen. Volgens de spoorwegbeheerder veroorzaken ze oponthoud voor de treinen die vanaf Zaandam vertrekken.



De politiewoordvoerder laat weten dat de groep onder begeleiding in de trein is gezet omdat zij uit Amsterdam afkomstig waren. "In Amsterdam zijn ze ook opgevangen door onze collega's, dit is allemaal rustig verlopen. Of en hoe het vertraging heeft opgeleverd binnen de dienstregeling van Prorail is ons onbekend," aldus de zegsvrouw.



De NOS meldt dat een zalencentrum is ontruimd waar driehonderd tot vierhonderd Eritreeërs bijeen waren gekomen om feest te vieren. De woordvoerder ontkent noch bevestigt dat.