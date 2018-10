Door droogte vervoer over de weg naar sluis IJmuiden

Voor klanten is het een dure tijd. Het is 4 tot 5 keer zo duur

Hij maakt zich zorgen over de lange termijn. "Voor klanten is het een dure tijd. Het is 4 tot 5 keer zo duur," schat hij.



Transporteurs moeten erop kunnen bouwen dat hun lading van A naar B komt, voor een stabiele prijs. Anders komen ze in de verleiding om voor vervoer over de weg te kiezen.



Korte periodes van droogte en laag water leveren weinig problemen op.

"Dan stellen we transporten die minder haast hebben even uit. Maar nu duurt de droogte al zo lang; dit is de langste laagwaterperiode ooit."



Het lage waterpeil raakt ook de bouw van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden, vertelt hij. Cement uit Duitsland komt nu per vrachtauto. Vervolgens wordt het vanuit de Amsterdamse haven per schip naar IJmuiden gebracht.



Rijkswaterstaat bevestigt dat. Volgens een woordvoerder geldt het alleen voor cement. Dat kwam in zo'n twee schepen per maand naar Amsterdam. Nu wordt het in twee tot drie vrachtwagens per werkdag aangevoerd uit Duitsland.



Vertraging

In de Amsterdamse haven gaan de vrachtwagens op een groot ponton, dat vier keer per dag naar IJmuiden vaart. Dat was al de manier om bouwmaterialen naar de sluis te brengen, omdat vrachtwagens door hun lengte en gewicht niet over de weg op het sluiscomplex kunnen komen.



Ook blijft de overlast voor omwonenden zo binnen de perken. Extra kosten of vertraging bij de bouw van de sluis zijn er niet, volgens de woordvoerder.



Eerder werd bekend dat de sluis de aannemers BAM en VolkerWessels 200 miljoen euro meer gaat kosten door fouten in het ontwerp. Ook is de sluis daardoor ruim twee jaar later klaar.