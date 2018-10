Dode haai gevonden op strand van Zandvoort

Misschien is 'ie terug de zee ingespoeld Niemand weet waar de haai nu is

Georgina Wiersma van de Dutch Shark Society zegt dat de aangespoelde haai aan de kust geen uitzondering is: niks om je zorgen over te maken dus.



De mustelus asterias, oftewel de gladde, gevlekte haai, is een veelvoorkomende soort in de Noordzee. "Deze haai is zeker geen uitzondering in de Nederlandse zee, ook is deze haai ongevaarlijk."



Haaien roepen vaak een gevoel van angst op bij mensen, vertelt Wiersma. "Dat is nergens voor nodig, haaien horen gewoon in de zee daar."



Geen beschermde soort

De haai is woensdagmiddag niet meer te zien op het strand, aldus de strandwandelaar. "Misschien is 'ie terug de zee ingespoeld, het water staat nu namelijk hoog."



Wat er precies met de haai gebeurd is, is vooralsnog onduidelijk. Reddingsteam Zeedieren zegt een melding binnen te hebben gekregen, maar heeft het dier niet opgehaald.



Volgens Wiersma kan iemand het dier ook hebben meegenomen. "Het is geen beschermde soort - zoals de bruinvis - dus dat mag ook gewoon."