Docenten voortgezet onderwijs dreigen met actie

Het woord lerarentekort staat niet één keer genoemd Kim van Strien van VO in Actie over het regeerakkoord

Waar mogelijk trekken mbo- docenten met hen op. Ook zij zijn de hoge werkdruk meer dan zat.



"Minister Van Bijsterveldt besloot in 2011 dat de leerlingen niet 850, maar 1000 lesuren moeten krijgen. We krijgen er als docenten meer taken en uren bij, maar hebben er geen collega's bij gekregen," verklaart Patrick Woudstra, docent Burgerschap en mede-oprichter van MBO in Actie.



Geen koploper

Tegelijkertijd gaat in het mbo onevenredig veel geld naar andere mensen dan docenten. Woudstra: "Uit onderzoek blijkt dat 56 procent van het personeel leraar is, de rest dus niet. Meer geld is niet per se de oplossing, maar het geld moet wel naar het primaire proces gaan: onderwijs aan de studenten."



Universitair docenten reppen zelfs al van een stakingsdag. Terwijl op universiteiten het aantal studenten groeit, krijgen ze er geen geld bij. WO in Actie pleit voor meer geld voor universiteiten en - net als de rest - minder werkdruk. De actiegroep verzamelt daarvoor handtekeningen.



Het is echter de vraag of de andere sectoren eenzelfde resultaat (honderden miljoenen extra) binnenslepen als de basisschoolleraren. De nieuwe regering heeft het geld immers al verdeeld.



Toch ziet Jan van de Ven van PO in Actie mogelijkheden. "Als je kijkt naar wat Nederland aan onderwijs uitgeeft, zijn we echt geen koploper. Hoe kan je dan in de lijstjes van beste onderwijslanden bovenaan willen staan?"