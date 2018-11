Docenten voelen zich steeds minder veilig op school

Tijdens de pauzes staan ze hasj te roken Docent Gerhard

Vmbo-leraren worden ook vaker geconfronteerd met scholieren die drugs in of rondom school verhandelen (40 tegen 23 procent).



Leerlingen die stoned zijn, zitten daarentegen in alle schooltypen in de klassen. "Eens in de zoveel tijd moeten we de wijk in lopen en leerlingen opzoeken. Tijdens de pauzes staan ze hasj te roken," zegt docent Gerhard, die lesgeeft op een havo/vwo-school in de Randstad.



Het is onduidelijk of de aantallen toenemen, omdat er geen vergelijkend onderzoek beschikbaar is.



Beveiliging

Om de veiligheid te vergroten, hebben scholen camera's hangen, controleren ze kluisjes en zetten ze zelfs drugshonden in. "Er is meer beveiliging," erkent Linda Zeegers, woordvoerder van sectororganisatie VO-raad. "Toch beseffen scholen dat maatregelen zoals camera's weliswaar de veiligheid kunnen verbeteren, maar niet het verschil maken. Uiteindelijk gaat het om een veilig klimaat op school."



De docenten geven de sociale veiligheid op hun school gemiddeld het rapportcijfer 7,8. Hoewel dat een ruime voldoende is, daalde het cijfer wel: in 2015 was het nog een 8,6. Eén op de tien leraren geeft de eigen veiligheid een onvoldoende.



"Het maakt niet uit hoe vaak dergelijke incidenten gebeuren, het gaat erom dat ze überhaupt voorkomen. Het is verontrustend dat docenten in hun werkplezier worden belemmerd," constateert Klaas Hiemstra, directeur-bestuurder van de Stichting School en Veiligheid.



Scholen willen het veiligheidsgevoel van docenten verbeteren en onderzoeken hoe ze dat het beste voor elkaar kunnen krijgen.