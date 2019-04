Docent Zoetermeerse school besmet met mazelen

Dat laat de school vandaag aan deze krant weten. De leerlingen, medewerkers en ouders zijn hiervan per brief op de hoogte gesteld.



"We hebben gisteren het bericht gekregen van een van onze collega's," laat Mariet van Goch, directeur van het ONC weten. "We hebben ouders en collega's op de hoogte gesteld en zullen handelen volgens de richtlijnen van de RIVM." Om welke docent het gaat wil de directeur uit privacyoverwegingen niet zeggen.



Uit de brief blijkt dat de school zich nog geen grote zorgen maakt. "We gaan ervan uit dat nagenoeg iedere leerling en collega van onze school is gevaccineerd. Ter geruststelling: ieder die is ingeënt, is beschermd en zal geen mazelen krijgen. Geplande activiteiten gaan gewoon door."



Voor zover de directeur kan zeggen worden er geen kinderen door ouders thuis gehouden naar aanleiding van het bericht.



Of de docent het mazelenvirus heeft opgelopen in het buitenland, zoals het kindje in Den Haag, is nog onduidelijk.