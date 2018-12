DNB: 'De beste jaren liggen achter ons'

Het is niet dat we ons op hoeven te maken voor een nieuwe economische crisis, maar duidelijk is wel dat de bes­te jaren alweer achter ons liggen. Dit jaar groeit de economie nog met 2,5 procent, in 2017 was dat 3,0 procent.



Volgend jaar moeten we genoegen nemen met 1,7 procent, voorspelt De Nederlandsche Bank (DNB) en dat is flink minder dan de 2,2 procent die de DNB in juni nog verwachtte.



Een groei van 1,7 procent is niet alarmerend, maar wel een signaal dat het hoogtepunt van het feest voorbij is. 'De economische groei normaliseert,' meldt DNB dan ook.



Dinsdagochtend bracht ook de internationale economische organisatie Oeso nieuwe, lagere cijfers naar buiten. In de twintig belangrijkste landen nam de groei vorig kwartaal af tot 0,8 procent. De afkoeling is het grootst in Turkije, Japan en Duitsland. Met name Duitsland is belangrijk voor de Nederlandse economie. Ook de groei in de Europese Unie en de Verenigde Staten zwakte af.



Geen reden voor paniek

Vorige week kwam Rabobank tot een soortgelijke conclusie. 'De economische groei zwakt af,' schreven de economen van deze bank. Zij zien de groei van de economie afnemen van 2,6 procent dit jaar tot 1,9 procent in 2019 en 1,7 procent het jaar erna.