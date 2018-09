Dit is wat we weten over de verijdelde aanslag

'Grote aanslag voorkomen'

De politie heeft donderdag zeven mannen aangehouden die mogelijk een grote terroristische aanslag in Nederland wilden plegen.



Drie verdachten komen uit Arnhem, twee uit Rotterdam, één uit Huissen en één uit Vlaardingen. Ze worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam.



De verdachten werden aan het einde van de middag in Arnhem en in Weert aangehouden. Bij hun aanhouding waren de mannen in het bezit van vijf handvuurwapens.



Volgens het Openbaar Ministerie (OM) en de politie is met de aanhouding van de verdachten een terroristische aanslag voorkomen. Het plan van de groep was vermoedelijk om met bomvesten en Kalasjnikov AK47’s een aanslag te plegen op een groot evenement.



Op een andere plaats wilden ze een autobom tot ontploffing brengen. Naar het precieze doel wordt nog onderzoek gedaan. Ook is nog niet bekend welk evenement het beoogde doelwit was.