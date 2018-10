Discussie over het inenten van huisdieren laait op

We zien steeds meer uitbraken van de kattenziek­te

Rabiës heb je zo te pakken, bijvoorbeeld door gebeten, gekrabd of gelikt te worden door een besmette hond of kat.



In Nederland komt rabiës niet veel voor, maar een uit het buitenland geïmporteerde hond kan wel besmet zijn, en zo niet gevaccineerde honden en katten in Nederland besmetten. Het niet-vaccineren van huisdieren kan daarmee ook een risico zijn voor de volksgezondheid.



Miljoenen vaccinaties

Dat een huisdier soms bijwerkingen krijgt na een vaccinatie is logisch, legt Egberink uit. "Maar het gebeurt niet vaak. Er zijn miljoenen vaccinaties per jaar en maar zeer zelden treden er grote bijwerkingen op. We leggen de eigenaar van tevoren uit dat het dier soms wat slomer kan zijn na de prik. Dat is niet iets om bang voor te zijn, maar geeft juist aan dat het dier goed reageert. Als een dier ziek is, wordt soms snel de relatie gelegd met de vaccinatie, terwijl die relatie vaak niet bestaat. Dat is bij mensen precies hetzelfde."



Het is niet erg dat er kritisch naar vaccinaties wordt gekeken, vinden ze bij de KNMvD. "Met nadenken over de gezondheid van je dier is niks mis. Maar de discussie moet niet gevoed worden door ongefundeerde verhalen. En dat is nu wel vaak het geval".



Ook daar herkennen ze dat baasjes vaker vraagtekens zetten bij vaccinaties. "Maar vaak is dat ook uit economisch oogpunt. Vaccinaties zijn immers niet goedkoop. Maar dat is een huisdier sowieso niet."



De laatste jaren worden er steeds meer gevallen van de dodelijke kattenziekte aangetroffen. "De reden van deze stijging is niet direct duidelijk, maar aandacht voor minder vaccineren zou een reden kunnen zijn. Enkele jaren geleden was er bijvoorbeeld een grote uitbraak in de omgeving van Den Helder. Voor veel katten werd het fataal. Uiteindelijk bleek dat veel overleden katten niet waren gevaccineerd, of al heel lang geen vaccinatie meer hadden gehad", vertelt Egberink.