Dirk van den Broek stopt met promotie energiedrankjes

De komen niet meer in de aanbieding, ze komen niet meer in de weekfolder en ze staan niet meer in aparte displays in de supermarkt.



De maatregelen van Dirk gaan overigens niet zo ver als die van concurrenten Aldi en Lidl. Bij die winkels mogen kinderen onder de veertien jaar binnenkort helemaal geen energiedrankjes meer kopen. Bij Lidl gaat die maatregel zaterdag in, bij Aldi op 1 oktober.



In energiedrank zitten veel suikers, cafeïne en andere oppeppende stoffen. Dorstlessers zijn het ook niet: energiedrankjes drogen het lichaam juist uit, aldus het Voedingscentrum, dat eerder tot de conclusie kwam dat kinderen onder de dertien jaar ze niet zouden moeten drinken. Boven de dertien jaar adviseert het centrum hooguit een blikje per dag te nemen.



Voedselwaakhond foodwatch stelt dat nu Albert Heijn en Jumbo aan zet zijn. "Van Albert Heijn hadden we al lang maatregelen verwacht. Jumbo zit vast in hun grote campagne met Max Verstappen en Red Bull. Daar lijkt gezondheid helaas op het tweede plan gezet," aldus de organisatie.



Supermarkt Albert Heijn is deze week begonnen met wat een woordvoerder ontmoedigingsbeleid noemt. "Eerder haalden we alle grote blikken energiedrank al uit de schappen. Middelen die we gebruiken zijn onder andere het vergroten van de waarschuwingstekst op onze eigen merk energiedrankjes en communicatie op het schap.'' Die tekst luidt: 'Advies Energiedranken: Deze dranken bevatten een hoog cafeïnegehalte, niet aanbevolen voor jongeren tot 18 jaar en zwangere vrouwen'.