Dirk Beljaarts nieuwe directeur Koninklijke Horeca Nederland

Beljaarts is ook manager van Novohotel Amsterdam City en lid van het Landelijk Bestuur van KHN.



Robèr Willemsen, voorzitter van KHN, is blij met de aanstelling van de nieuwe directeur: "Beljaarts is een strategisch bestuurder met gevoel voor politiek, een ondernemer en iemand die mensen met elkaar verbindt. Dat is precies wat we nodig hebben bij KHN."



Den Haag

Beljaarts kijkt ernaar uit om te beginnen: "Ik heb een enorme passie voor de horeca. Ik wil onze belangen behartigen in politiek Den Haag en op lokaal niveau. Dáár moeten we opkomen voor het belang van horecaondernemers."



Beljaarts begint per 1 februari 2019 met zijn werkzaamheden als algemeen directeur.