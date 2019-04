Directeur Heinemeijer vertrekt bij Calandlyceum

Ik heb nu de opdracht gevonden waarin ik mijn tanden kan zetten Jan-Mattijs Heinemeijer

Docent gymnastiek

Heinemeijer begon als docent gymnastiek en trad al "vrij snel" toe tot de schoolleiding om het sportprofiel te professionaliseren. Vervolgens stroomde hij door tot de reguliere schoolleiding en in april 2015 directeur van de middelbare school, waarop zo'n 200 jonge topsporters les krijgen.



Hij laat met het Calandlyceum iets achter wat hem heel dierbaar is, zegt Heinemeijer. "Het is zo'n groot onderdeel van mijn leven geworden. Soms zeg ik tegen docenten: ga eens verderop kijken, dat is goed voor je. Dan moet ik zelf ook in de spiegel kijken, en kijken of ik mijn horizon kan verbreden."



"Ik heb de opdracht gevonden waarin ik mijn tanden kan zetten, want dat was voor mij heel belangrijk. Ik moest er wel een uitdaging in hebben."



Wie Heinemeijer als directeur van het Calandlyceum opvolgt, is nog niet bekend.



