Dinsdag is opnieuw een supermaan te zien

Een supermaan is een volle maan die veel groter dan normaal lijkt. Ook is het maanlicht feller dan bij een gebruikelijke volle maan. Volgens weerbureau Weeronline komt dit doordat het hemellichaam dichter bij de aarde staat dan een gemiddelde volle maan.



De afstand tussen de maan en de aarde verandert gedurende het jaar. Dat komt doordat de maan geen cirkelvormige, maar een elliptische baan om de aarde heeft. Gemiddeld is de afstand tussen de maan en de aarde 384.000 kilometer. Bij een supermaan staat de maan 'maar' 357.000 kilometer van ons vandaan.



De supermaan lijkt het grootst aan het begin van de avond, wanneer de zon net onder is. Er is een redelijke kans dat de maan te zien is, want er zijn dinsdag opklaringen en wolkenvelden, aldus Weeronline.



Vorige maand was er ook een supermaan te zien. Door de gehele maansverduistering die tegelijkertijd plaatsvond, kreeg de maan toen een rode gloed: een zogenoemde 'bloedmaan'.