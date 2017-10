Dijksma: berekeningen Schiphol opnieuw bekijken

De recente discussies rond het MER Lelystad hebben voor mij het belang van zorgvuldigheid hierbij nog eens onderstreept Staatssecretaris Dijksma

Eerder deze week kwam naar buiten dat enkele verkeerde aannames zijn gebruikt voor de geluidsberekening in het MER voor luchthaven Lelystad.



Rekenmodellen

De berekeningen van Schiphol staan hier los van. Maar "de recente discussies rond het MER Lelystad hebben voor mij het belang van zorgvuldigheid hierbij nog eens onderstreept", schrijft Dijksma in de brief aan Schiphol en de Omgevingsraad.



Het gaat om verschillen tussen twee rekenmodellen. Een eerder gebruikt Nederlands model is vervangen door een Europees model. "Ik heb de afgelopen dagen vastgesteld dat er op bepaalde punten grote verschillen in uitkomsten zijn tussen eerder gepresenteerde berekeningen", aldus de staatssecretaris in de brief.



Ook wil ze meer duidelijkheid over aannames van de luchtvaartsector die zijn gebruikt. Het gaat dan om "met name de gehanteerde dienstregeling, vlootsamenstelling en de operationele condities". Dijksma wil zekerheid dat die aannames "realiseerbaar mogen worden geacht".



Onmin

Schiphol mag tot en met 2020 groeien tot maximaal 500.000 vluchten. Schiphol wil daarna graag verder groeien.



Een paar weken geleden bracht de luchthaven tot onmin van Dijksma berekeningen van de MER naar buiten. Uit de nieuwe rekenregels zou volgens Schiphol blijken dat het onder de afgesproken norm van de geluidsbelasting zou blijven en daardoor toch zou kunnen groeien. Dijksma zei toen in de Kamer dat het allemaal een stuk genuanceerder lag dan Schiphol naar buiten bracht.