Dijkhoff ziet draagvlak voor klimaatakkoord

"Maar dat moeten we wel koesteren'', zei hij tijdens het debat over het concept-klimaatakkoord.



"Daarom moeten we bij de start behoedzaam opereren. Het beeld dat we nu ineens alles overhoop gaan gooien is niet terecht, en draagt ook niet bij aan het draagvlak.''



Twijfels

Dijkhoff sprak vorige maand in een interview zijn twijfels uit over de haalbaarheid van het klimaatakkoord, waarvan de effecten en kosten momenteel nog worden doorgerekend. Hij noemde zijn D66-collega Rob Jetten een "drammer'' omdat die aandringt op haast, en zinspeelde zelfs op een kabinetscrisis als die zijn zin zou doordrijven.



Tijdens het debat oordeelde Dijkhoff milder over het klimaatakkoord, dat volgens hem "ook voordelen'' kan opleveren. Hij trok zelfs fel van leer tegen FVD-leider Thierry Baudet toen die hem voorhield dat klimaatbeleid hoe dan ook zinloos en veel te duur is.



Hij verweet Baudet dat die "in zijn eigen gelijk zwelgend'' cijfers uit hun verband trekt. "Dat is geen eerlijke manier om met mensen om te gaan.''