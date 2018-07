Deskundigen waarschuwen voor batterijen in ruimbagage

Maar telefoons zijn niet verboden in de vakantiekoffers, in tegenstelling tot batterijen of powerbanks. Young: "Het is cruciaal dat alle batterijen uit het ruimbagage worden gehouden, ook als ze in apparaten zitten."



Probleem onderschat

Young is een van de luchtvaartdeskundigen die de mondiale luchtvaartorganisatie Icao waarschuwen voor de gevaren van li-ionbatterijen in elektronica.



Het probleem wordt volgens hem onderschat. "Dit wordt niet bijgehouden, dus we weten niet precies hoe groot het probleem is. Maar we weten dat het vaak voorkomt."



De afgelopen vijf jaar is wereldwijd door luchtvaartinspecties zo'n 170 keer onderzoek gedaan naar incidenten met batterijen. Dat geldt alleen gevallen die zijn gemeld en zo ernstig waren dat ze moesten worden onderzocht.



In 2017 deden zich zo 17 gevallen voor, op een totaal van bijna 40 miljoen vluchten. Bij vier daarvan moest het vliegtuig worden ontruimd.



Het probleem zit in de krachtige lithium-ion batterijen die smartphones, tablets, spelcomputers, laptops, draadloze koptelefoons en andere elektronica van stroom voorzien. Ze zijn in staat veel energie op te slaan, maar als ze beschadigd raken geven ze die energie ook in één keer af in de vorm van warmte.