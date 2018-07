Deskundigen: Nederland is 'blind voor droogte'

Nederland is 'blind voor droogte', zegt onderzoeker Henny van Lanen van Wageningen Universiteit. "Als laaggelegen land met grote rivieren zijn we altijd bezig met het voorkomen van nat. Dat verklaart waarom we nu zo zijn verrast door de droogte. Het Nederlandse waterbeleid is zeer conservatief; de rest van Europa is al veel langer bezig zich te wapenen tegen droogte."



Om te zorgen dat in de toekomst altijd water uit de kraan blijft komen, moeten meer watervoorraden worden aangelegd, zegt Koen Zuurbier van KWR, het onderzoeksinstituut van de drinkwaterbedrijven.



"Genoeg drinkwater is nu nog geen probleem, maar dat kan veranderen als de Rijn en Maas minder water gaan aanvoeren. Dat zal in de toekomst vaker gaan gebeuren.''



Nederland wordt droger

Nederland zal steeds vaker te maken krijgen met langdurige droogtes, blijkt uit een studie die droogte-expert Niko Wanders van de Universiteit Utrecht met internationale wetenschappers dit voorjaar publiceerde in vakblad Nature.



"Een droogte zoals deze komt nu eens in de veertig à vijftig jaar voor. Door de opwarming van de aarde wordt dat eens in de tien à twintig jaar'', zegt Wanders.