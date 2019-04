Derde Europese titel Zonderland aan rekstok

Twee dagen voor zijn 33e verjaardag kwam de Fries in de finale in de Poolse stad Szczecin tot een zeldzaam hoge score van 15,266.



Zonderland was in 2011 (Berlijn) en 2014 (Sofia) ook de beste van Europa aan de rekstok, het onderdeel waarop hij in 2012 olympisch kampioen werd en vorig jaar ook zijn derde wereldtitel greep. Bij de EK van 2018 in Glasgow moest hij genoegen nemen met zilver achter de Zwitser Oliver Hegi.



Zonderland had zich als tweede geplaatst voor de finale. In de kwalificatie zette hij een score van 14,533 neer. Alleen de Rus Artur Dalalojan scoorde hoger (14,666). Dalalojan deed het in de finale met 14,800 nog iets beter, maar hij werd daarna overtroffen door Zonderland die een fabelachtige oefening liet zien met onder meer twee geslaagde combinaties van vluchtelementen: Cassina-Kovacs en Kolman-Gaylord 2.



Brede glimlach

De 'Flying Dutchman' uit Lemmer sloot zijn oefening af met een perfecte landing. Met een brede glimlach op zijn gezicht stapte Zonderland de vloer af, waarna hij direct werd geknuffeld door Eythora Thorsdottir, die even daarvoor zilver had gepakt op vloer.



Hoewel na hem nog drie turners in actie moesten komen, wist Zonderland al dat niemand zijn topscore meer zou gaan overtreffen. De Kroaat Tin Srbic, de wereldkampioen van 2017, pakte met 14,900 het zilver. Dalalojan, de Europees kampioen op vloer en nummer twee van de meerkamp, pakte net als op sprong brons.