Denk plande nepnieuwscampagne tegen PVV

Dat meldt De Nieuws BV woensdag.



Campagneleider Farid Azarkan, de huidige fractievoorzitter van Denk in de Kamer, geeft in het NPO Radio 1-programma toe dat dat plan is besproken. Maar hij wijst erop dat het nooit is uitgevoerd. "De bedoeling was om te laten zien dat Wilders steeds verder gaat. Uiteindelijk hebben we gezegd: het gaat te ver.''



De woorden van Azarkan zijn stiekem opgenomen. Volgens De Nieuws BV kwam Denk naderhand terug van Azarkans uitspraken en wilde de partij die geheimhouden. De Nieuws BV zegt naast de uitlatingen van Azarkan "verschillende interviews, documenten, bankafschriften en communicatieverkeer'' in handen te hebben die het verhaal ondersteunen.



aangifte

Denk dreigde al voor de radio-uitzending aangifte te doen tegen de verslaggevers van De Nieuws BV, omdat die zelf valse aantijgingen zouden verspreiden. Denk zette dinsdag opnamen online waarin de reclameman die De Nieuws BV over het plan zou hebben verteld, stelt dat dat verhaal niet waar is. Omdat deze Eduard Nandelall de enige bron van de beschuldigingen zou zijn, zijn die daarmee volgens Denk onderuitgehaald.



Testadvertentie

Een testadvertentie voor de nepnieuwscampagne heeft volgens De Nieuws BV wel het internet gehaald. Die had dezelfde leus, maar een andere afbeelding. Wie erop klikte, kwam op de PVV-website terecht.



PVV-leider Geert Wilders is boos over het plan om met nepadvertenties in Wilders' naam de ideeën van de PVV aan de kaak te stellen. De nooit uitgevoerde plannen volgens Wilders "ronduit smerig''.



Hij stelt dat Denk strafbaar was geweest als het plan was doorgezet. 'Wat een tuig,' twittert hij.