Defensie: Russische actie tegen OPCW verijdeld

De OPCW is opgericht door het internationaal verdrag Chemische Wapens, de Chemical Weapons Convention (CWC ) die in 1997 in werking trad.



De organisatie zetelt in Den Haag. 193 lidstaten zijn er bij aangesloten. Niet leden zijn Noord-Korea, Zuid-Sudan, Angola en Egypte.



Het doel van de OPCW is om chemische wapens permanent uit te bannen door bestaande voorraden te vernietigen en door het opnieuw verschijnen van dergelijke wapens te voorkomen.



Voorraad chemische wapens

De lidstaten zijn verplicht hun voorraad chemische wapens op te geven bij de OPCW die dan toezicht houdt op de vernietiging. Meer dan 96 procent van de chemische wapens die aan de OPCW zijn opgegeven, zijn tot nu toe vernietigd.



De OPCW is autonoom maar heeft een nauwe werkrelatie met de Verenigde Naties.

De organisatie werd in 2013 de Nobelprijs voor de Vrede toegekend voor haar grote inspanningen om chemische wapens te elimineren.



Het kantoor van de OPCW is te vinden in een halfrond gebouw aan de Johan de Wittlaan in Den Haag. Er werken ongeveer vijfhonderd mensen, van wie er 140 inspecties uitvoeren.