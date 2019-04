Defensie gaat Marco Kroon schorsen

Dat laat een woordvoerder van het departement weten. Dat gebeurt omdat Kroon wordt vervolgd vanwege een incident tijdens het carnaval in Den Bosch vorige maand.



"De procedure om majoor Kroon te schorsen wordt opgestart," aldus de woordvoerder. Dat gebeurt "gezien de ernst van de beschuldigingen". Hij wordt vervolgd voor schennis van de eerbaarheid, belediging en eenvoudige mishandeling, liet het Openbaar Ministerie vrijdag weten.



Kroon zal zolang hij geschorst is niet aanwezig zijn bij officiële gelegenheden zoals dodenherdenking. Defensie vergoedt zijn advocaatkosten niet, wel zal hem zorg worden aangeboden als dat nodig is. Kroon werkt momenteel bij de Inspecteur der Krijgsmacht.



Wildplassen

Kroon werd op 3 maart aangehouden. Hij was die avond door agenten aangesproken op wildplassen. Daarop heeft hij drie agenten op onheuse en op strafbare wijze bejegend, stelt het OM vrijdag.



Zo zou hij zijn geslachtsdeel hebben getoond en zijn middelvinger hebben opgestoken naar een andere agent. Bij zijn aanhouding zou hij een agent een kopstoot hebben gegeven.



Kroon moet voorkomen bij de militaire politierechter in Arnhem. Een datum is nog niet bekend. Kroon werkt momenteel bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht.



Kroon kreeg in 2009 als eerste militair sinds 1955 de hoogste militaire onderscheiding van Nederland. Sindsdien zijn er tal van kwesties rondom zijn persoon geweest.