Debat over kinderpardon: links twijfelt, de PVV is boos

Het is voor D66 een pijnlijke concessie, geeft Groothuizen toe. "Heel erg jammer dat we dit hebben ingeleverd."



Over de zure afloop voor onlangs nog uitgezette gezinnen als de Armeense Grigoryans, voor wie de nieuwe regels net te laat komen, is de D66'er laconieker. Zij hebben "pech gehad".



PVV-leider Geert Wilders had zijn eindoordeel over het zwaarbevochten compromis dat de coalitie dinsdag bereikte al wel klaar. Dat zou illegalen belonen en kansloze asielzoekers aanmoedigen ook naar Nederland te komen.



Vooral de "slappelingen en lafaards" van de VVD moesten het ontgelden omdat de grootste regeringspartij zijn kiezers zou bedriegen.



