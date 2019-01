Debat kinderpardon: elke coalitiepartij claimt winst

Grootste coalitiepartner VVD denkt dat de nieuwe afspraken beter zijn dan die in het regeerakkoord, voornaamste tegenpool ChristenUnie concludeert dankbaar dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn.



Ze hebben elk echter ook pijnlijke concessies gedaan, gaven ze onder druk van de linkse en rechtse oppositie toe. Die eerste hekelde de afspraak dat Nederland toch geen 750, maar nog maar 500 vluchtelingen per jaar van de Verenigde Naties overneemt.



De coalitie bedrijft 'miezerige koehandel' met kwetsbare mensen, vinden ze, die de blijdschap tempert over de kinderen die alsnog mogen blijven.



Pijn in het hart

D66 en ChristenUnie erkenden dat die concessie aan de VVD pijn doet. "Heel erg jammer dat we dit hebben ingeleverd," zei D66'er Maarten Groothuizen. De zes- à zevenhonderd kinderen van asielzoekers die nu in Nederland mogen blijven, wogen voor ChristenUnie-collega Joël Voordewind zwaarder dan de 250 vluchtelingen. Wel 'met pijn in het hart'.