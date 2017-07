De Zaanse Schans krijgt een molenmuseum

In het nieuwe museum draait alles om de experience, zoals dat wordt genoemd André Drost

Het nemen van die belangrijke financiële hobbel is niet zonder slag of stoot gegaan. De eerste plannen lagen vijf jaar geleden al op tafel, en kregen, zoals dat gaat, gezelschap van een dikke stapel noodzakelijke notities en onderzoeksrapporten.



Maar de Zaansche Molen bestaat al sinds 1925 en oefende geduld, in het besef dat bestuurlijke en ambtelijke molens zich weinig aantrekken van de wind.



Niettemin is de komst van het museum voor de vereniging van vitaal belang. Het huidige museum trekt in goede jaren 10.000 bezoekers, en de entree die zij betalen wordt gebruikt voor het onderhoud van de molens die de vereniging in eigendom heeft. Op de Zaanse Schans verwacht Drost zeker 50.000 bezoekers per jaar te ontvangen.



Solide inkomstenbron

Dat betekent een solide inkomstenbron voor de financiering van een dure liefhebberij. Het onderhoud van de historische molens is een permanent proces. De afgelopen tien jaar stak de vereniging ongeveer vijf miljoen euro in dat doel.



Minstens zo belangrijk, benadrukt Drost, zijn de 200 vrijwilligers die op allerlei manieren helpen de molens draaiend te houden.



Voor de Zaanse Schans past de komst van het museum in de wens om de bezoekers wat beter te kunnen spreiden over het terrein. Het molenpark trekt nu twee miljoen bezoekers per jaar en dat worden er naar verwachting drie miljoen in 2025. Het molenmuseum moet grote groepen onderdak kunnen bieden.



En een beleving, zegt Drost lachend. "Ons oude museum wordt tegenwoordig als wat stoffig ervaren. In het nieuwe museum draait alles om de experience, zoals dat wordt genoemd."