De winter lijkt dan eindelijk in aantocht

Klaassen ziet nog meer redenen om uit te gaan van een weersomslag. "Wat ook een bijdrage kan leveren aan de koudeomslag is de sterk opgewarmde stratosfeer, een luchtlaag op zeer grote hoogte. Vaak resulteert dit in een sterke afkoeling aan het aardoppervlak," zegt hij.



"Die afkoeling wordt meestal zo'n twee of drie weken later zichtbaar. Zodra zo'n stratosferische opwarming optreedt, is het nog wel de vraag waar de kou zich daadwerkelijk gaat manifesteren. Het lijkt er nu op dat een groot deel van Europa daarmee te maken krijgt."



Elfstedentocht

Het blijft uiteraard een voorspelling, maar Klaassen spreekt wel van een 'overtuigend beeld'. "Het is nog ver weg, maar we kunnen wel iets over de trend zeggen en op basis van deze prognoses zou ik de schaatsen toch maar binnen handbereik houden. Op basis van dit model krijgen we echt te maken met kouder weer."



Volgens Klaassen is het nog te vroeg om nu al over een Elfstedentocht te beginnen. "De temperaturen gaan flink dalen, met ook overdag vorst. Maar voor een Elfstedentocht ben je er niet met één of anderhalve week vorst," stelt hij.