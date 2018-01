De winst van een maand zonder alcohol

Alcohol verhoogt het risico op leveraandoeningen diverse vormen van kanker, zoals borstkanker

Teleurstellend is wel dat deze winst voor de lever tijdelijk is. Als iemand na de droge maand weer even hard doordrinkt, is de lever in een mum van tijd weer terug bij af.



Gewichtsafname

Een wijntje is circa 80 calorieën en een biertje 100. Dat tikt aan. "In een alcoholloze maand eten mensen bewuster en snacken minder.



Bij een wijntje hoort immers een kaasje en bij een biertje een ­borrelnoot." Een op de vijf deelnemers aan een droge maand, verliest naar eigen zeggen gewicht. 10 procent meldt ook een schonere huid.



Mentale fitheid

"Mensen voelen zich zonder alcoholinname mentaal sterker. Ze leven ook bewuster, lezen weer eens een boek of gaan sporten."



Een heel opvallend punt is dat 38 procent minder geld uitgeeft. "En mogelijk niet alleen aan drank in de horeca, maar ook aan impulsaankopen."



Ook op de lange termijn ­lagere alcoholconsumptie.

De grootste winst is nog wel dat mensen ook na hun 'droge maand' minder drinken. "Mensen worden zich bewust van hun alcoholgebruik. Dat het ook gezellig kan zijn zonder alcohol," zegt Ninette van Hasselt van het Trimbos-instituut.



De deelnemers uit het onderzoek van Tilburg University, overigens bovengemiddelde drinkers, nuttigen een half jaar later 'nog maar' 10 glazen per week. Voor hun rantsoen waren dat er 14. En dat ­levert ook gezondheidswinst op voor de lange termijn. "Alcohol verhoogt het risico op leveraandoeningen diverse vormen van kanker, zoals borstkanker. Elk biertje per week minder helpt."



