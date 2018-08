De simpele waarheden over gezond eten

Al die voedingsadviezen, moeten we die serieus nemen?

Een jonge diëtist op onze afdeling verzuchtte laatst: "Ik weet niet meer wat ik moet zeggen over voeding; alles is nu anders dan ik geleerd heb." En dat terwijl ze nog geen tien jaar geleden afstudeerde.



Wetenschapsjournalist Gina Kolata schreef in The New York Times in 2016: 'Bij bijna alles wat u wordt verteld over het voedsel dat u eet en de ­lichaamsbeweging die u heeft en de effecten daarvan op uw gezondheid, moet u uw wenkbrauwen fronsen.