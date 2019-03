De rente krabbelt voorlopig niet op

In 2007 was de rente 3 procent. Dat komt de komende tien jaar niet terug

Een van de redenen dat de rente maar niet stijgt, is de vergrijzing. "We sparen excessief," zegt hoogleraar economie Sweder van Wijnbergen. "Dat is een gevolg van de vergrijzing. Mensen sparen voor hun pensioen. Maar ook een land als Duitsland zou meer moeten uitgeven."



Europa begint steeds meer op Japan te lijken, stelt Van Wijnbergen. "Daar is de vergrijzing al langer aan de gang. Dat land heeft al vijftien jaar een lage rente en lage economische groei."



Ook de Japanse centrale bank voert al jaren een stimulerend beleid, maar de groei trekt niet echt aan. Dat lot lijkt Europa ook te treffen. Minder aanbod van nieuwe werkkrachten leidt tot minder groei en dus lage inflatie. En dat betekent een lage rente. Op zich is de lage inflatie wel goed nieuws voor gepensioneerden, want het betekent meer behoud van de koopkracht. Dat is een schrale troost nu de pensioenen niet meer worden aangepast voor de inflatie.



De grote vraag is of de ECB nog wel in staat is de economie aan te jagen. Van Wijnbergen is somber. "De ECB heeft zichzelf in de hoek geverfd. Ze hadden de rente moeten verhogen toen het goed ging. Nu hebben ze geen speelruimte meer." Ook Brzeski ziet geen gemakkelijke oplossing. "Ik zie niet in hoe ze de inflatie kunnen aanjagen."



Meer stimuleren kan niet

De ING-econoom ziet nog een ander probleem opdoemen. "De ECB heeft geen instrumenten meer om een nieuwe recessie te bestrijden. De rente nog verder verlagen lijkt me niet erg effectief." Van Wijnbergen ziet ook geen mogelijkheden. "Dat opkopen van staatsleningen was een manier om de wisselkoers van de euro te drukken. Zodoende konden de eurolanden makkelijker exporteren. Maar ik zie niet dat meer stimulering nu weer tot een lagere wisselkoers zal leiden."



Brzeski wil niet alleen maar somberheid uitstralen. "Als we hetzelfde gaan meemaken als Japan, is de vraag hoe erg dat is. Daar zijn de mensen niet arm." Ook de economie kan nog best herstellen denkt hij. "We hebben nog geen recessie en misschien komt die er ook niet. Als de gevolgen van de brexit meevallen en er komt geen handelsoorlog tussen de VS en China, kan de groei weer aantrekken."