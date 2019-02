De race om de Dutch Grand Prix: Zandvoort of Assen?

Automatisch komen ze dan eerst naar het TT Circuit in Assen toe, verwachten ze in Drenthe. "Dat proberen de promotors daar ons te doen geloven, ja. Maar Assen is al enige tijd helemaal geen optie meer," zegt Lammers stellig. "Een GP van Nederland komt in Zandvoort, of helemaal niet. Dan gaan ze naar Amerika of Azië."



De Assense promotor Jos Vaessen ziet dat toch anders. "Jan ­Lammers mag zeggen wat hij zegt, maar wij zijn gewoon nog in beeld."



Exclusiviteitsperiode

Maar dat ene zinnetje in die aan RTL Nieuws gelekte brief van de F1-bazen aan Zandvoort dan? Daarin staat toch letterlijk dat ze bij het verstrijken van de exclusiviteitsperiode van Zandvoort zonder deal doorgaan met het 'het nastreven van een van de vele mogelijkheden in andere steden, landen en regio's buiten Nederland'.



"Nee, nee. Dat staat er helemaal niet," zegt Vaessen. "Een mooi ju­ridisch zinnetje. Maar andere steden en regio's, daarmee kunnen ook Assen en Drenthe worden bedoeld."