De NS kampte in 2017 met 117 enorme storingen

Reizigers hebben liever een vertraagde trein dan geen trein Freek Bos

Een dag later was het opnieuw raak en konden 175 treinen niet rijden omdat er te weinig personeel aan boord was.



Een van de redenen die NS aanvoert voor het gestegen aantal uitgevallen treinen in 2017 is dat zij eerder 'treinen probeerden te laten rijden terwijl de storing nog niet helemaal verholpen was'.



Onnodige vertraging

"Sinds 2017 gaan we pas ná de eindprognose van een verstoring rijden, om dan een solide treindienst te bieden en voorspelbaar te zijn. Dat is voor de reiziger veel beter'', aldus de NS-woordvoerder.



Rover noemt het compleet schrappen van treinen juist 'een paardenmiddel dat voor onnodige vertraging zorgt'. De belangenorganisatie voor reizigers wil juist dat de NS er alles aan doet om de treindienst zo snel mogelijk op te starten. Bos: "Reizigers hebben liever een vertraagde trein dan geen trein.''