De migrant: 'Ik wil laten zien dat ik ­weer meedoe'

Als ik thuis ben, had ze gedacht, staat er elke avond heerlijk eten op tafel, is het huis permanent aan kant en geniet ik de hele dag van mijn baby. Boy, viel dat even tegen.



In de woorden van Vaishali Kakkar (33): "It crashed in my face." Aan het eind van de dag was ze gesloopt, stond er helemaal niets op tafel en was ze alleen maar met haar kind in touw geweest.