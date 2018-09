De koning gaat er zelf ook financieel op vooruit

Rechters blij met opvulling tekort

Het kabinet gaat het tekort van de rechtbanken van 40 miljoen euro dit jaar aanvullen, blijkt uit de begroting.



De Raad voor de Rechtspraak is daar blij mee, omdat hiermee de acute geldzorgen zijn opgelost. Maar het is geen structurele oplossing, benadrukt voorzitter Frits Bakker van de raad. Volgend jaar hoopt hij afspraken te hebben gemaakt die leiden tot een blijvende oplossing.



Er loopt nu een onderzoek naar de knelpunten in de financiering. De rechtbanken komen geld tekort, omdat er minder rechtszaken zijn en daarmee ook het aantal vergoeding dat voor zaken wordt betaald, afneemt. Bovendien is de voorgenomen digitalisering van de rechtspraak fors vertraagd. Daardoor worden bezuinigingen van ongeveer 10 procent die het kabinet de rechtbanken eerder al had opgelegd, niet gehaald.



De rechtbank zijn al doelmatiger gaan werken, stelt Bakker. Ook moet volgens hem worden onderzocht of de vergoedingen per rechtszaak nog voldoen, omdat rechtszaken steeds complexer en tijdrovender zijn geworden.