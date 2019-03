De Jong wil van geen rust weten bij Oranje

"Ik voel me goed," zei de middenvelder van Ajax. "Ik ben gewoon fit. Dus als de trainer dat zou willen, dan zou dat kunnen."



De Jong moest vorige week het duel van Ajax met PEC Zwolle nog overslaan met een liesblessure. Zijn trainer Erik ten Hag hoopt dat zijn spelers ook tijdens de interlandperiode goed naar hun lichaam luisteren. Hij kan een fitte De Jong goed gebruiken in de titelrace, de finale van de KNVB-beker en beide duels met Juventus in de kwartfinale van de Champions League.



Minder en minder

"Soms moet je voorzichtig zijn en minder doen op de training," zei De Jong. "Maar je moet ook goed blijven trainen en alle oefeningen blijven doen. Anders wordt het alleen maar minder en minder. Ik zie dit niet als een probleem."



Voor het eerst in zijn nog prille loopbaan als international begint de 21-jarige De Jong donderdag met Oranje als grote favoriet aan een landenwedstrijd. "Daar lopen we niet voor weg," zei de vijfvoudig international. "We moeten zorgen dat we winnen. Maar Wit-Rusland is een stugge ploeg. Ze zijn beter dan veel mensen denken. Veel spelers voetballen bij BATE Borisov en die doen het vaak aardig in Europa. Maar wij moeten zorgen dat we winnen."