Datalek jeugdzorg bij Gemeente Purmerend

"Er is een menselijke fout gemaakt," zegt een voorlichter. "Gegevens die op een beschermde server opgeslagen hadden moeten worden, stonden op een server die voor alle ambtenaren toegankelijk was."



Het gaat om namen van Purmerendse kinderen, hun burgerservicenummers en gedeclareerde bedragen voor behandelingen. Het duurde drie maanden voordat het datalek aan het licht kwam. Informatie over ziektebeelden en klachten was niet voor alle ambtenaren inzichtelijk.



De gegevens waren alleen bestemd voor ambtenaren die zorgdragen voor de financiële afwikkeling van behandelingen. De gemeente Purmerend kan niet nagaan hoeveel medewerkers informatie onder ogen hebben gekregen die niet voor hen was bestemd.



Mogelijk gegevens misbruikt

"We hebben alle negentien jeugdinstellingen in Purmerend over het datalek geïnformeerd," aldus de voorlichter. "Mogelijk zijn persoonsgegevens misbruikt. Te denken valt aan identiteitsfraude of stigmatisering. Wij hebben instellingen gevraagd ons hierop te attenderen als ze daar bewijs van zien."



Ook heeft de gemeente de instellingen aangeboden om kinderen en hun ouders rechtstreeks op de hoogte te stellen van het datalek. Dat gebeurde tot dusverre in vier gevallen.



Privacy in de gezondheidszorg is een actueel dossier. De jeugdzorg is in 2015 vanuit de rijksoverheid overgedragen aan gemeenten. Jeugdhulpverleners plaatsten kanttekeningen bij de privacy van hun cliënten. Wat in Purmerend is gebeurd, was een doemscenario.