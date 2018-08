Damrak begint met winst

Beleggers verwerkten de nieuwe recordstanden op Wall Street en het laatste restje van de bedrijfsresultaten. Op het Damrak kwamen kleinere bedrijven als Alfen, DPA en B&S Group met cijfers.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,1 procent hoger op 564,70 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 803,32 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,3 procent. In Londen, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, kreeg de FTSE er 0,6 procent bij.



Bij de hoofdfondsen in Amsterdam was verlichtingsbedrijf Signify (plus 1,4 procent) de sterkste stijger na een adviesverhoging. Altice Europa sloot de rij met een verlies van 0,6 procent.



Laadpalenfabrikant in trek

Op de lokale markt klom Alfen 2 procent. De laadpalenfabrikant behaalde in de eerste helft van het jaar meer omzet. Alle activiteiten van het bedrijf: laadpalen, opslagsystemen en slimme elektriciteitsnetwerken lieten groei zien. Ook werd meer omzet behaald in het buitenland. Voor de rest van het jaar handhaaft Alfen zijn verwachtingen.