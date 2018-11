D66 ziet niets in verbod op demonstratie bij sint-intocht

Racistische leuzen schreeuwen en eieren gooien naar vreedzame demonstranten. Met kinderen ernaast. Dat is het niveau van de zwarte pietendiscussie.



Wat mij betreft hebben we met roetveegpieten en gekleurde pieten een mooi alternatief voor een Sinterklaasfeest voor iedereen. pic.twitter.com/U7hYpaa2J3 — Rob Jetten (@RobJetten) 20 november 2018

Net als zijn collega Gert-Jan Segers van coalitiepartner ChristenUnie vindt hij de roetveegpiet een prima alternatief voor de als racistisch ervaren Zwarte Piet. 'Ik wil dat het sinterklaasfeest een feest is waar iedereen zich in kan vinden. Dat betekent ook dat Piet moet meegaan met zijn tijd.''



Ook GroenLinks-voorman Jesse Klaver kraakt het voorstel van Dijkhoff. 'Vreedzame demonstraties waren afgelopen weekend het probleem niet', twittert hij. 'Geweld, racisme en intimidatie waren het probleem wél.' Een inperking van het recht om te demonstreren zou een onterechte beloning zijn voor dat gedrag, vindt Klaver.



Extremisten

VVD'er Dijkhoff sprak eerder de dag van een 'zwartepietdiscussie, met de extremisten aan beide kanten'. 'Ik wil dat de extremen respecteren dat ze de uitzondering zijn. Dat de meeste mensen Sinterklaas niet willen laten verstoren. Wij willen gewoon het feest terug.'



Ook minister-president Mark Rutte had het maandag over Zwarte Piet-extremisten, waar hij "helemaal niets mee heeft".



Zaterdag waren op diverse plaatsen in Nederand bij de intocht van Sinterklaas relletjes en arrestaties. In Eindhoven werden anti-Zwarte Piet-demonstranten bekogeld met eieren en voetbalsupporters hielden spreekkoren. Ook in Leeuwarden was de sfeer gespannen.



In Amsterdam trok de intocht 400.000 mensen en verliep zonder enige wanklank. Met dank aan de schoorsteenpiet.



