D66 wil meer rechters met migratieachtergrond

Daarnaast bleek uit een eerder promotieonderzoek dat rechters met een migratieachtergrond vertrekken omdat zij grapjes of opmerkingen over hun achtergrond van collega's ervaren als een vorm van uitsluiting.



Onnodig jargon

"Terwijl diezelfde rechters weten dat de andere achtergrond van collega's hen kan helpen om een verdachte of een zaak beter te begrijpen als het verband houdt met, of speelt in een cultuur die anders is dan hun eigen," aldus Groothuizen. "Met betere selectie en campagnes is heel veel mogelijk."



In zijn plan pleit het Kamerlid verder voor vonnissen in gemakkelijker Nederlands, het zogeheten B1-taalniveau dat de overheid op haar websites hanteert. "Nu gebruiken rechters te veel onnodig jargon, waardoor hun oordeel voor veel mensen niet helemaal te snappen is."



Daarnaast wil Groothuizen dat rechtbanken proberen processen via internet uit te zenden. "Toen ik bij het Joegoslaviëtribunaal werkte, merkten wij dat duizenden mensen dat proces daardoor konden volgen in hun thuisland. Het droeg bij aan het verwerkingsproces. Ik denk dat het hier de betrokkenheid bij de rechtspraak versterkt."



Corruptie bestrijden

Groothuizen roemt het vertrouwen in onze rechtstaat, zo'n 72 procent. "Het kan altijd hoger, maar ik heb ook gezien hoe anders dat kan zijn."



Voor hij in de Kamer kwam, was Groothuizen officier van justitie. Hij deed strafzaken in ons land en werkte namens de Europese Unie in Kosovo en Oekraïne om de rechtspraak daar te versterken. "Vooral in Oekraïne was het vertrouwen broos. De corruptie was wijdverbreid."



In Kosovo stelde Groothuizen als officier tussen 2012 en 2014 diverse vervolgingen in - onder meer tegen een politiechef die mensenhandel moest bestrijden, maar heimelijk de bordelen tipte als er een inval ophanden was.