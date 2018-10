D66-voorman Pechtold maakt aftreden bekend

Zojuist heb ik op het D66 congres mijn afscheid aangekondigd. Dinsdag vertrek ik uit de Tweede Kamer. Het is mooi geweest! Lees hier mijn afscheidsspeech:https://t.co/GTjwyk0KTY — Alexander Pechtold (@APechtold) October 6, 2018

Pechtold is sinds 2006 de politiek leider van de partij, en boekte grote successen. Maar zijn imago liep schade op door perikelen in de privésfeer. Zo beschuldigde zijn ex-vriendin Anne Lok, tevens voormalig fractievertegenwoordiger van D66 in Meppel, hem van machtsmisbruik en wangedrag.



Ook doet zijn partij, sinds vorig jaar een van de vier coalitiepartners, het inmiddels slecht in de peilingen.Pechtold zei in zijn afscheidsspeech er niet blind voor te zijn dat D66 de kiezersgunst niet mee heeft. "Ik heb het eerder meegemaakt. Het brengt ons niet in verwarring. We zijn wel de grootste progressieve partij van Nederland."



Afstraffing

Bij de vorming van het kabinet-Rutte III had Pechtold het met zijn onderhandelingspartner Wouter Koolmees, inmiddels minister van Sociale Zaken, gehad over een eventuele afstraffing door de kiezer. "Zou dat het met dit regeerakkoord waard zijn?", vroeg Pechtold hem. "'Absoluut', zei Wouter."



Volgens Pechtold zit de schoonheid in de politiek niet in het eigen verkiezingsprogramma, maar in het compromis. "In een democratie krijg je nooit 100 procent, zeker niet in een Tweede Kamer met 13 partijen. Het zijn families van christenen, liberalen, socialisten. Die families zijn altijd kleiner dan 76 zetels."



Toen D66 de vorige kabinetsperiode in de oppositie zat, werkte zijn partij samen met ChristenUnie en SGP samen met het kabinet. ,,We werden geprezen voor onze constructieve oppositie. Ik heb nooit wat gehad met roeptoereren over het kerkhof van het eigen gelijk. Je moet oog hebben voor de ander, oog voor de samenleving als geheel. De verzuiling bestaat niet meer, het is een relikwie uit het verleden. Maar we moeten oppassen voor een nieuwe verzuiling: de verzuiling van het eigen gelijk."