D66: 'Universiteiten laten geld op de plank liggen'

Dat stelt D66 dinsdag bij het debat over de onderwijsbegroting. Volgens de regeringspartij gaat in totaal om bijna 3 miljard euro.



"Universiteitsbesturen misleiden studenten en hun eigen personeel," stelt Kamerlid Paul van Meenen. "Ze hebben zoveel geld dat nu niet wordt besteed aan beter onderwijs. En dan legt de voorzitter van universiteitenkoepel VSNU uit dat er nog veel méér geld uit Den Haag bij moet komen."



Van Meenen doelt op een interview met VSNU-voorman Pieter Duisenberg en Carline van Breugel, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), maandag in het AD.



Kwalijke misvatting

Volgens het D66-Kamerlid kunnen universiteiten zelf met het opgepotte geld veel doen om hoge werkdruk op universiteiten weg te nemen en onderwijs te verbeteren. "Duisenberg zou tegen de besturen van al die universiteiten moeten zeggen: geef eerst je geld uit."



Volgens universiteitenkoepel VSNU is de algemene reserve niet vrij te besteden. Het geld is gepland voor toekomstige investeringen en zit voor een groot deel vast in universiteitsgebouwen.



"Het noemen van het vermogen als 'geld op de plank' is echt een kwalijke misvatting," zegt een woordvoerder. "We geven 99 procent van het geld dat we krijgen, effectief uit. We houden minder dan 1 procent over."



Onderzoeksuitgaven

Van Meenen wijst op het verschil tussen eigen vermogen en algemene reserve. "Dit geld is a la minute te besteden aan kleinere werkgroepen en lagere werkdruk."