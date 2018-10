D66 op zoek naar opvolger Pechtold

De nieuwe D66-leider voor de lange termijn is namelijk momenteel niet per se een van de D66'ers die in de Tweede Kamer zitten. Sterkhouders van de partij als Sigrid Kaag en Kajsa Ollongren zitten immers nu in het kabinet als minister.



Omdat de plek als fractieleider in de Tweede Kamerlid een huidig fractielid moet zijn, is het allerminst gezegd dat de werkelijke partijleider, het gezicht voor de komende jaren, uit hun midden zou komen.



Tussenpaus

Veel waarschijnlijker is het dat de fractie een ervaren Kamerlid kiest dat 'op de winkel past', terwijl de partij zich voorbereid op het aanstellen van de echte opvolger van Alexander Pechtold.



Voor die plek worden Kaag en Ollongren genoemd als favorieten, maar vooralsnog zou de fractie het zomaar met een 'tussenpaus' kunnen moeten doen.



In dat geval gooien Onderwijs-specialist Paul van Meenen en Buitenland-woordvoerder Sjoerd Sjoerdsma hoge ogen. Wellicht ook zorg-specialist Vera Bergkamp, of de huidige vicefractievoorzitter Kees Verhoeven.



In de verder erg jonge fractie zijn zij het meest ervaren en vertolkten ze al sleutelrollen. Verhoeven is al sinds 2010 Kamerlid, de anderen kwamen in 2012 in het parlement en drukten binnen de partij een stempel.



Zo was Sjoerdsma jarenlang campagneleider van de partij, Bergkamp was belangrijk als fractiesecretaris en Van Meenen gold als een van de slijpstenen voor Pechtold. Met hem sprak hij geregeld over de koers die de fractie voer. Zo'n rol had Kees Verhoeven ook.



Aanstormende talenten

In de fractie zitten overigens wel aanstormende talenten van wie de partij verwacht dat zij op termijn een belangrijke positie gaan pakken. Maar voor deze 'kroonprinsen' komt een leiderschapswissel wellicht nog te vroeg. Zo wordt Rob Jetten al een opvolger genoemd, net als Jan Paternotte die voor zijn Kamerlidmaatschap meters maakte in Amsterdam.



Maar als de partij hen nu voor de leeuwen gooit, lopen zij mogelijk ook schade op nu juist D66 de laatste tijd onder vuur ligt. Als regeringspartij lukt het bijvoorbeeld nog niet om de ambitieuze klimaatplannen uitgevoerd te krijgen. De partij zal beducht zijn dat onervaren leiders als zij dat meteen aangesmeerd krijgen en hun carrière in de knop breekt.