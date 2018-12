Crazy het populairste radionummer van 2018

Zoutelande van BLØF staat op de tweede plaats, zo blijkt uit cijfers van de Radiomonitor.



Crazy werd dit jaar bijna 12.000 keer gedraaid op de radio. Uitgerekend is dat iedere keer dat het nummer werd gedraaid gemiddeld 52.000 mensen luisterden, dat maakt dat Crazy 632 miljoen keer is gehoord.



De top 3 blijft dicht bij huis, op de derde plek staat de Nederlandse zanger Wulf met zijn nummer All Things Under The Sun. Op nummer acht staat de Rotterdamse muzikant Fais met Know You Better! Verder is de top 10 voornamelijk Europees met artiesten zoals David Guetta, George Ezra en Niall Horan.