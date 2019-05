Crash Engelse bommenwerper herdacht in Landsmeer

Het monument herinnert aan het lot van de zeskoppige bemanning van een Engelse bommenwerper die in de nacht van 28 op 29 september 1941 crashte in de weilanden bij Landsmeer.



Het toestel was op de terugweg van een missie naar Genua. Boven ons land kwam het vliegtuig in problemen vanwege een gebrek aan brandstof. De bemanning sprong uit het vliegtuig in de veronderstelling dat zij op Engelse grond zou landen. In plaats daarvan kwamen zij terecht in de Noordzee. Drie lichamen spoelden aan bij Harlingen en op Texel, de andere drie werden nooit gevonden.



Monument

Op de plek waar het toestel zich uiteindelijk in de grond boorde, staat sinds 2001 een monument. Daar wordt elk jaar op 4 mei een herdenking georganiseerd. Ook dit jaar was er een delegatie aanwezig van het 99 squadron van de Royal Air Force om samen met de Landsmeerders eer te betonen aan de bemanning. Fanfare De Eendracht speelde het Wilhelmus en God save the queen.