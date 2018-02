Consumentenbond: Ene filiaal Jumbo is duurder dan andere

De keten hanteert intern grote prijsverschillen, vooral met A-merken, aldus de Consumentenbond.



In Friesland, Groningen en Limburg zijn er bijna alleen maar duurdere Jumbo's, meer richting de Randstad zitten de goedkopere winkels. De filialen in Amsterdam zitten qua prijs in het middensegment.



Prijsverschil

Volgens de Consumentenbond is een filiaal van Jumbo duurder als er in de omgeving veel andere supermarkten zijn gevestigd.



Jumbo verklaart in een reactie altijd de laagste vaste prijzen te willen garanderen in elke plaats waar de keten gevestigd is.



"Dit betekent automatisch dat de prijzen van producten kunnen variëren afhankelijk van de lokale concurrentie in een betreffende plaats," aldus de grootgrutter.