Consul kreeg reprimande voor redden duizenden Joden

Dit staat in het boek De Rechtvaardigen van Jan Brokken.



Brokken vindt dat Buitenlandse ­Zaken de nog levende kinderen van Zwartendijk in een brief excuses moet aanbieden. "Dat je op je donder krijgt voor het redden van Joden, is ongekend.''



D66-Kamerlid en oud-diplomaat Sjoerd Sjoerdsma steunt Brokken. Hij zal minister Blok vragen stellen over de kwestie. "Zwartendijk verdient geen reprimande, maar een standbeeld."



Zwartendijk, die de bijnaam Engel van Curaçao kreeg, schreef aan het begin van de Tweede Wereldoorlog in korte tijd minstens 2139 visa uit met als eindbestemming Curaçao en creëerde zo een vluchtroute voor uit Polen gevluchte ­Joden. Daarmee liep zijn eigen leven groot ­gevaar. Schattingen van het aantal Joden dat hij redde, lopen uiteen van 3000 tot 10.000.



Zwartendijk werd na de oorlog door een topambtenaar van minister Joseph Luns te verstaan gegeven dat hij niet conform de consulaire richtlijnen had gehandeld en daarom niet in aanmerking kwam voor een lintje.



Zijn dochter Edith Zwartendijk (91) zag hem aangeslagen thuiskomen. Ze zegt daarover in het boek: "Die onderscheiding kon hem niks schelen. Maar dat hij een uitbrander kreeg, vond hij vernederend."



Zijn hele leven is Zwartendijk gespitst geweest op berichten dat door zijn visa Joden de oorlog hadden overleefd. Tragisch voor hem kwam een week na zijn overlijden, in de zomer van 1976, bij zijn nabestaanden een bericht binnen van het Holocaust Research Center.



In de brief werd gesteld dat 95 procent van de Joodse vluchtelingen aan wie Zwartendijk een visum had gegeven, de oorlog had overleefd.