Concert in Rotterdam afgelast na Spaanse tip terreurdreiging

In de omgeving van de Maassilo heeft de politie vervolgens een wit bestelbusje met gasflessen aangetroffen. Het busje had een Spaans kenteken.



De Spaanse bestuurder is aangehouden. Burgemeester Ahmed Aboutaleb maakte dat woensdagavond tijdens een persconferentie bekend. Uit onderzoek moet nog blijken of er een verband is met de Maassilo.



Er zou geen verband zijn tussen het busje en de recente aanslagen in Spanje, melden bronnen aan zowel persbureau Reuters als het Spaanse persbureau EFE.



Ontruimd

Nadat het bericht over de dreiging binnenkwam, werd het gebouw ontruimd. Dat was nog ruim voor aanvang van de show. De deuren zouden om 19.30 uur opengaan en het concert zou een uur later beginnen.



De bandleden van Allah-Las hebben de Maassilo verlaten. Ze kwamen door een achteringang naar buiten en vertrokken onder politiebegeleiding.