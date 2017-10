Concept-regeerakkoord maandag naar fracties

Dat zei D66-leider Alexander Pechtold vrijdag. "Ik denk dat ik dit vol vertrouwen maandag aan de fractie kan voorleggen." Een dag later wordt het regeerakkoord dan door de vier leiders gepresenteerd.



Het is niet de verwachting dat de fracties grote veranderingen in het akkoord gaan aanbrengen. De vier leiders hebben hun fractiegenoten gedurende het formatieproces op de hoogte gehouden.



Tweehonderd dagen

Mark Rutte (VVD), Sybrand Buma (CDA), Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Pechtold hebben sinds eind juni met elkaar onderhandeld over de vorming van een nieuw kabinet. De formatie duurt al meer dan tweehonderd dagen. Na de verkiezingen van 15 maart werd eerst tevergeefs gepoogd een kabinet te vormen van VVD, CDA, D66 en GroenLinks.



Er is al een reeks van maatregelen uit het akkoord gelekt. Zo gaat de belasting omlaag om vooral de middeninkomens tegemoet te komen, krijgt Defensie er tot 1,5 miljard bij, gaan bedrijven minder belasting over hun winst betalen en blijft het eigen risico in de zorg de komende jaren op 385 euro.



De vier leiders komen maandagochtend nog even samen. Dan is het "echt nog de puntjes op de i zetten," aldus Buma. Daarna kunnen de fracties zich er over buigen.