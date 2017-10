Commandant der Strijdkrachten Middendorp stapt ook op

Dat maakte Minister Hennis bekent in dezelfde toespraak waarin ze haar eigen vertrek aankondigde. Hierin zei ze dat de generaal dit 'niet had gehoeven' maar dat hij 'om eigen redenen' aftreed. Middendorp komt later op de avond nog met een eigen verklaring.



Generaal Middendorp is de hoogste militair van Defensie en staat aan het hoofd van marine, landmacht en luchtmacht. Hij was in functie sinds 2012 en zou deze week zijn commando overdragen aan de nieuwe baas, viceadmiraal Rob Bauer.



De commando-overdracht gaat niet door, aldus Hennis. Volgens haar was het de beslissing van Middendorp zelf. "Ik respecteer dat," aldus Hennis.



Eerder dit jaar sprak Middendorp nog uitgebreid over zijn beroep, en de strijdkrachten in het algemeen, in het tv-programma Kijken in de Ziel. 'Militairen zijn een apart volk,' zei hij daarin. 'Ze lijken heel stoer, maar vinden het vreselijk eng op de voorgrond te treden.'





