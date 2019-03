Code geel vanwege pittige buien en zware windstoten

Het verkeer tijdens de ochtendspits moet rekening houden met de slechte weersomstandigheden. "Het waait hard. Met name in Noord-Holland en Flevoland heeft het verkeer daar hinder van," meldt de ANWB. Ook is er kans op hagel en onweer.



In de loop van de dag neemt de wind volgens het KNMI weer af, het eerst in het zuidwesten van het land.



Te nat

Regen en wind stonden de afgelopen dagen dagelijks op het programma, maar het einde lijkt in zicht te komen. "Als we naar de verwachting voor volgende week kijken, zien we de neerslaghoeveelheden minder worden," belooft weerman Raymond Klaasen van Weerplaza.



"Voor de lopende week stond duidelijk een te nat scenario op het programma en we kunnen stellen dat dat ook wel uitkomt. Met de neerslag die nu nog in de verwachting staat zou maart 2019 wel eens te nat kunnen gaan worden. De laatste keer dat maart te nat was, was in 2008."



Even doorbijten

In de loop van volgende week moet het al snel minder nat gaan worden en de weken daarna wordt het zelfs droger dan normaal volgens de weerkaarten van het Europees Centrum. "Of het ook veel zachter gaat worden valt nog te bezien. Mogelijk blijft een zuidwestelijke stroming domineren waardoor echt zachte lucht uit het zuiden ons niet kan bereiken."



Klaassen vervolgt: "Even doorbijten dus voor al die mensen die een rustigere atmosfeer boven hun hoofd willen hebben. Deze week blijft het nog erg wisselvallig met buien en vaak een stevige wind, maar daarna wordt het een stuk kalmer."