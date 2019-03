COC: schrap inseminatievergoeding niet

Deze k.i.d.-behandeling voor vrouwenstellen en vrouwelijke singles werd vergoed uit de basisverzekering, maar volgens minister Bruno Bruins (Medische Zorg) is in deze gevallen geen sprake van een medische indicatie. Door toch te vergoeden komt volgens de bewindsman de betaalbaarheid van de zorg in gevaar.



"Het ontbreken van een mannelijke partner is geen medische indicatie'', vindt Bruins. "Het feit dat in het verleden minder streng gecontroleerd werd op medische noodzaak is geen reden om deze behandelingen toch te vergoeden.'' Onder anderen PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen had hem om opheldering gevraagd.



Het COC noemt Bruins' standpunt een vorm van indirecte discriminatie en roept mensen op de petitie te tekenen.